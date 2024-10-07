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Ежегодный онлайн-зачет по финансовой грамотности в Подмосковье пройдет с 8 по 29 октября

Ежегодный онлайн-зачет по финансовой грамотности в Подмосковье пройдет с 8 по 29 октября

Ежегодный всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября. В Мининвесте Подмосковья сообщили, что участники смогут проверить свои знания в финансах и получить рекомендации для их улучшения.

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