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Экс-арбитр АПЛ Дин прояснил слова о «челленджах»: «Не хотел подрывать авторитет судейства в Англии. Я устанавливал высокий порог, но принимал необходимые меры при нарушениях»

Экс-судья английской Премьер-лиги Майк Дин заявил, что не собирался подрывать авторитет английского судейства, после критики его слов о челленджах во время матчей.

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