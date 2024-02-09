Названы наиболее частые ошибки соискателей при собеседовании

HR-директор Ковардакова предостерегла от излишней откровенности на собеседовании Навыки можно подтянуть, опыт — приобрести, а вот изменить характер и индивидуальные особенности человека сложно, поэтому рекрутеры на этапе найма оценивают и личные качества кандидата тоже, рассказала директор по работе с персоналом ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова.