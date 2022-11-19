Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Мальцев забросил 3-ю шайбу в сезоне АХЛ. У него 7 очков и «+6» в 10 играх за фарм «Колорадо»

Михаил Мальцев забросил 3-ю шайбу в сезоне АХЛ. Россиянин помог «Колорадо Иглс» добиться победы над «Коачеллой» (2:1 ОТ) и был назван 3-й звездой матча.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх