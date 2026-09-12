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Nubia NaviX Ultra получит 200-мегапиксельную камеру, очень быструю память LPDDR5X и аккумулятор на 7100 мА•ч

Nubia NaviX Ultra получит 200-мегапиксельную камеру, очень быструю память LPDDR5X и аккумулятор на 7100 мА•ч

Первый смартфон Nubia с интегрированным ИИ-помощником Doubao выйдет 16 сентября Nubia раскрыла новые подробности о NaviX Ultra — смартфоне, который компания позиционирует как первый в мире аппарат с глубокой интеграцией искусственного интеллекта.

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