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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» официально открыли статую Кобе Брайанта с дочерью Джанной

«Лейкерс» официально открыли статую Кобе Брайанта с дочерью Джанной

Статуя изображает легендарного игрока Кобе Брайанта с дочерью Джанной, погибшей вместе с ним при крушении вертолета в 2020 году.

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