Для путешествия в Малайзию скоро не понадобятся визы

О выработке между Россией и азиатской монархией межправительственного соглашения, предусматривающее частичную отмену визового режима, информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление представителя отечественного внешнеполитического ведомства.
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