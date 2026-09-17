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Царьград

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Путин сообщил о росте зарплат русских на 6,5% в 2026 году

Путин сообщил о росте зарплат русских на 6,5% в 2026 году

В первом полугодии 2026 года зарплаты русских выросли на 6,5% в реальном выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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