Уолтц не исключил признания Донбасса частью России в рамках мирного соглашения по Украине

Американская администрация ведет переговоры с Россией и Украиной о различных путях разрешения конфликта, включая признание Донбасса и других «русскоязычных регионов» частью России, исключение для Киева возможности вступления в НАТО, а также потенциальное размещение европейских войск на территории Украины.