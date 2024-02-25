Значение добавления партнёра в друзья и его упоминания в социальных сетях: научное обоснование

Почему включение партнёра в социальные сети может укрепить ваш роман, согласно научным исследованиямСегодня социальные сети стали неотъемлемой частью современной жизни и занимают важное место в общении и обмене информацией между людьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)