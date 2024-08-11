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«Пора расчехлять ядерные Искандеры». Украина «вторглась» в Белоруссию: Лукашенко готовит жесткий ответ Зеленскому?

«Пора расчехлять ядерные Искандеры». Украина «вторглась» в Белоруссию: Лукашенко готовит жесткий ответ Зеленскому?

Автор: Иван Смирнов Сегодня 2K прочитали Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что украинские беспилотники вторглись 9 августа в воздушное пространство республики и были уничтожены.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Доиграется хрен на скрипке!!!!!! То подводит войска к границе, то отводит, ещё и без согласования!
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14 час.

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