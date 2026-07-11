Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером мира

Актер Стивен Сигал заявил, что президент России Владимир Путин является величайшим мировым лидером. В интервью Weltwoche он также высказался о Дональде Трампе и Владимире Зеленском и отметил, что получил российское гражданство в 2016 году.
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