Сыграли на ностальгии: 10 продолжений сериалов — где «провал», а где успех?

Киношники снимают продолжения любимых сериалов 90-х, 00-х и 10-х, но нужны ли они зрителю? Мы решили посмотреть, как аудитория приняла «перезапуски», и удалось ли кинобоссам сыграть на струнах ностальгии.
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