«Искажено намеренно»: Трампа рассердила художница, написавшая его портрет

Трампу не понравился его портрет, который вывесили в капитолии штата Колорадо. «Никому не нравятся плохие фотографии или картины, изображающие их самих, но та, что в Колорадо, в Капитолии штата, которую выставил губернатор, вместе со всеми другими президентами, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел.