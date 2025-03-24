«Искажено намеренно»: Трампа рассердила художница, написавшая его портрет

Трампу не понравился его портрет, который вывесили в капитолии штата Колорадо. «Никому не нравятся плохие фотографии или картины, изображающие их самих, но та, что в Колорадо, в Капитолии штата, которую выставил губернатор, вместе со всеми другими президентами, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии