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Закон, порядок, государство

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Сильные морозы придут в Уссурийск на предстоящей рабочей неделе

Сильные морозы придут в Уссурийск на предстоящей рабочей неделе

Как сообщает Пригидромет, в начале следующей недели погодные условия Приморского края будут формироваться под влиянием двух барических образований: гребня сибирского антициклона и циклона, который с Желтого моря выйдет на акваторию Японского.

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