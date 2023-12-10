Сильные морозы придут в Уссурийск на предстоящей рабочей неделе

Как сообщает Пригидромет, в начале следующей недели погодные условия Приморского края будут формироваться под влиянием двух барических образований: гребня сибирского антициклона и циклона, который с Желтого моря выйдет на акваторию Японского.
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