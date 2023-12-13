Во Владимирской области накрыли огромный цех по выпуску поддельной бытовой химии

На предприятии выпускали фальсификат под видом стиральных порошков и моющих средств известных марок.Владимирская область, похоже, становится "поляной" для выпуска всякого рода подделок в фантастических объемах.
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