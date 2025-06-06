«Корбан-фест» бүләкләр әзерли: Салават чыгышы, милли киемлегә – алма, батырга – сарык

6нчы июньдә сәгать 14.00дә сигезенче тапкыр «Корбан-Фест» бәйрәме узачак. Бәйрәмне оештыручылар нинди сюрпризлар әзерләгән соң? Бу хакта алар «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгында матбугат конференциясендә сөйләделәр.
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