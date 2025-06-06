НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Бонд
    Что это!?Рөстәм Миңнеханов...
  • Evgenija Palette
    Пошли на "Х"...  Пишите на ГОСУДАРСТВЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ...!Омскида узучы мил...
  • Владимир Константинович
    Әйе, фронтовик язучыларны, бигрәк тә Фатих Кәрим кебекләрне истә тотарга кирәк.Әлфәт Закирҗанов ...

«Корбан-фест» бүләкләр әзерли: Салават чыгышы, милли киемлегә – алма, батырга – сарык

«Корбан-фест» бүләкләр әзерли: Салават чыгышы, милли киемлегә – алма, батырга – сарык

6нчы июньдә сәгать 14.00дә сигезенче тапкыр «Корбан-Фест» бәйрәме узачак. Бәйрәмне оештыручылар нинди сюрпризлар әзерләгән соң? Бу хакта алар «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгында матбугат конференциясендә сөйләделәр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх