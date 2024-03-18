Ижевск. Удмуртия. Агентство по туризму Удмуртии может стать министерством. Глава Удмуртии дал поручение председателю правительства региона Ярославу Семенову и руководителю администрации главы и правительства Александру Журавлеву проработать данный вопрос с Госсоветом региона.
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