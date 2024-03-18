SUSANIN
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SUSANIN

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  • Вовладар Даров
    Всех причастных к этому отправить на химические заводы с вредным производством, пусть там работают на пользу России!!!Группа праворадик...
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Агентство по туризму Удмуртии может стать министерством

Агентство по туризму Удмуртии может стать министерством

Ижевск. Удмуртия. Агентство по туризму Удмуртии может стать министерством. Глава Удмуртии дал поручение председателю правительства региона Ярославу Семенову и руководителю администрации главы и правительства Александру Журавлеву проработать данный вопрос с Госсоветом региона.

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