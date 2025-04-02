Карельский лыжник вошел в Клуб суперлегенд Мурманского марафона

Юрий Мошин принял участие в 40-й раз и вошёл в Клуб Суперлегенд. В этом году представитель карельского города Питкяранта прошёл дистанцию классическим стилем с результатом 3:34:54 и занял в общем зачёте 91 место.
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