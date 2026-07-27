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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 27 июля (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 27 июля (обновляется)

Источник фото: ТАСС / Алексей Коновалов 20:31 В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 182 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Азовского и Черного морей.

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