Драма «Гедда Габлер» впервые поставлена на казахском языке в Караганде

В Карагандинском областном академическом казахском драматическом театре имени С. Сейфуллина состоялась премьера драмы «Гедда Габлер» норвежского драматурга Генрика Ибсена, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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