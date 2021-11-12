Суд Омска вынес приговор сбившему насмерть ребенка экс-депутату

Омский суд приговорил к шести годам колонии экс-депутата совета Большегривского поселения Нововаршавского района Омской области, который в декабре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на автомобиле 13-летнего подростка.
Омский суд приговорил к шести годам колонии экс-депутата совета Большегривского поселения Нововаршавского района Омской области, который в декабре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на автомобиле 13-летнего подростка.
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