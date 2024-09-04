Около 2 тысяч школьников Нижегородской области приняли участие в летнем просветительском проекте «Дом на каникулах»

Около 2 тысяч школьников, отдыхавших летом в детских оздоровительных лагерях Бутурлинского, Воротынского, Городецкого, Дзержинского, Княгининского, Кстовского, Семёновского, Чкаловского округов Нижегородской области, стали участниками просветительского проекта «Дом на каникулах».
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