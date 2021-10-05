Грантовую поддержку одобрили 14 столичным анимационным компаниям

Общая сумма финансовой помощи составила около 84 миллионов рублей. В столице определены анимационные компании, которые получат гранты Правительства Москвы на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей.
Общая сумма финансовой помощи составила около 84 миллионов рублей. В столице определены анимационные компании, которые получат гранты Правительства Москвы на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей.
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