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Грантовую поддержку одобрили 14 столичным анимационным компаниям

Общая сумма финансовой помощи составила около 84 миллионов рублей. В столице определены анимационные компании, которые получат гранты Правительства Москвы на создание нового аудиовизуального контента и стимулирование роста экономических показателей.

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