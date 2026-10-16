Умение держать слово — главное качество любого мужчины. Об этом сообщил заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в беседе с 5-tv.
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