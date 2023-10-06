Мигрантам могут запретить работать в такси, больницах и школах России

РИАМО - 6 окт. Депутаты во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в такси, больницах и школах, сообщается в базе данных Госдумы.
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