Больше и мощнее: ВСУ обнаружили новые версии российских БПЛА «Гербера» Российские войска для ударов по Украине начали применять новые, существенно увеличенные версии БПЛА «Гербера».
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Больше и мощнее: ВСУ обнаружили новые версии российских БПЛА «Гербера» Российские войска для ударов по Украине начали применять новые, существенно увеличенные версии БПЛА «Гербера».
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