У электрокаров серии Honda Zero будет оригинальная эмблема

Японская компания представила новое графическое решение для электрических моделей: эмблема представляет собой альтернативную версию культового значка «H», который используется на всех ее автомобилях с 1981 года.
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