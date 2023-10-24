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Рецензия: Dashi – «Скукочечно». Чумачечая Несмеяна

Рецензия: Dashi – «Скукочечно». Чумачечая Несмеяна

2023, Rasa Music Оценка: 7 из 10. Dashi – это сольный проект Даши Поплеевой (Шейко) из группы Rasa. Впрочем, второй участник дуэта Виктор Поплеев тоже принимает в проекте активное участие – больше продюсерское, чем творческое, позволяя жене блистать в одиночестве.

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