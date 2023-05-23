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‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 мая, растущая Луна находится в знаке Рак. Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям, это пойдет вам лишь на пользу.

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