‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 мая, растущая Луна находится в знаке Рак. Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям, это пойдет вам лишь на пользу.