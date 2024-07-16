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Расплата близка. Западу начали поступать угрозы из-за России

Расплата близка. Западу начали поступать угрозы из-за России

Эр-Рияд, Саудовская Аравия© CC BY 2.0 / AmandaСегодня 2,1K прочитали Анастасия Селезнева Запад нашел способ использовать замороженные российские активы для помощи Украине и тут же получил жесткое предупреждение.

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