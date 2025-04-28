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СК возбудил уголовное дело после опрокидывания автобуса во Владимирской области

СК возбудил уголовное дело после опрокидывания автобуса во Владимирской области

Следователи возбудили уголовное дело во Владимирской области по факту оказания небезопасных услуг, которые повлекли травмирование пассажиров автобуса, который перевернулся в Александровском районе региона.

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