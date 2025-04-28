СК возбудил уголовное дело после опрокидывания автобуса во Владимирской области

Следователи возбудили уголовное дело во Владимирской области по факту оказания небезопасных услуг, которые повлекли травмирование пассажиров автобуса, который перевернулся в Александровском районе региона.
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