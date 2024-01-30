Иллюзии Самюэля Чарапа. Почему нескончаема холодная война Странные рассуждения американского аналитика На днях познакомился с аналитикой, касательно перспектив урегулирования конфликта на Украине, вышедшей из-под пера Самюэла Чарапа – старшего научного сотрудника вашингтонской корпорации РЭНД.
Иллюзии Самюэля Чарапа. Почему нескончаема холодная война
Комментарии
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Святогор Князев
Такой радостной чуши, давно не читал))))) Автор в политике как ....ну про апельсины знаете! Пока у нас будут такие "педриоты" ратующие за "народ", понимания у этого народа не будет!
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14 час.
Юрий Ильинов
Не понял: А Вы про какой народ? Русский или американский? Олигархов, либералов или тех бедолаг, кому отопление отключили? Автор разбирает материал из США. Чушь - это комплимент ему.
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13 час.
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