Иллюзии Самюэля Чарапа. Почему нескончаема холодная война

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Комментарии
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Святогор Князев
Такой радостной чуши, давно не читал))))) Автор в политике как ....ну про апельсины знаете! Пока у нас будут такие &quot;педриоты&quot; ратующие за &quot;народ&quot;, понимания у этого народа не будет!
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14 час.
Юрий Ильинов
Не понял: А Вы про какой народ? Русский или американский? Олигархов, либералов или тех бедолаг, кому отопление отключили? Автор разбирает материал из США. Чушь - это комплимент ему.
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13 час.

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