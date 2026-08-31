Путин заявил об успешном всестороннем развитии сотрудничества России и Китая

Президент России Владимир Путин 31 августа в Бишкеке провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив успешное развитие сотрудничества между двумя странами по всем направлениям.
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