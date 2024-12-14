Госорганам дали право скрывать часть данных об их работе в военное время

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения.
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