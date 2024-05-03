В северном округе Москвы реорганизуют более 250 гектаров по программе комплексного развития территорий

Инвесторы возведут более 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что инвесторы приступили к реализации 13 проектов редевелопмента на севере города.
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