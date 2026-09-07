Breaking Bad: How Every Main Character Dies In The Series

The iconic crime drama Breaking Bad killed off nearly every major player over five seasons. Here's a full rundown of how each main character dies.
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