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Орловские новости

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Бирюков занял 30-е место в рейтинге кандидатов ЦФО

Бирюков занял 30-е место в рейтинге кандидатов ЦФО

«Бизнес-журнал. Центр» опубликовал рейтинг кандидатов из регионов ЦФО, в основу которого были положены данные о размерах избирательных фондов.

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