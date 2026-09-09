Бирюков занял 30-е место в рейтинге кандидатов ЦФО

«Бизнес-журнал. Центр» опубликовал рейтинг кандидатов из регионов ЦФО, в основу которого были положены данные о размерах избирательных фондов.
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