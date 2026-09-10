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Разрыв с Роналду, слова о России и долги в Челябинске: как живет Ирина Шейк

Разрыв с Роналду, слова о России и долги в Челябинске: как живет Ирина Шейк

Модель Ирина Шейк продолжает развивать свою модельную карьеру на Западе. News.ru рассказал, что известно о ее жизни, долгах в России и бывших избранниках.

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