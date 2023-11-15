Посольство РФ назвало АТЭС ведущим форумом в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) является для российской стороны одним из ведущих форумов по обсуждению ключевых вопросов экономического взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии