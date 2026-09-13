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ФедералПресс

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Трамп сравнил Иран с Венесуэлой и допустил установление контроля США над иранской нефтью

Трамп сравнил Иран с Венесуэлой и допустил установление контроля США над иранской нефтью

ВАШИНГТОН, 13 сентября, ФедералПресс. Контроль США над иранской нефтью возможен по венесуэльскому сценарию, а выборы в Венесуэле пройдут лишь тогда, когда страна будет к этому готова.

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