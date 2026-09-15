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Самара өлкәсендә төнлә 40 тан артык БПЛА бәреп төшергәннәр

Узган төндә Татарстан белән күрше Самара өлкәсендә 40 тан артык БПЛА юк ителгән. Бу хакта төбәк губернаторы Вячеслав Федорищев хәбәр итте.

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