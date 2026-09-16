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The Eurasia Daily news agency

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The APU tried to attack the Syzran refinery again — it didn't work out

The APU tried to attack the Syzran refinery again — it didn't work out

That night, the Ukrainian Armed Forces tried once again to attack the Syzran refinery. However, they failed to achieve their goals, said the head of the city, Sergei Volodchenkov.

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