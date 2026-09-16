That night, the Ukrainian Armed Forces tried once again to attack the Syzran refinery. However, they failed to achieve their goals, said the head of the city, Sergei Volodchenkov.
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