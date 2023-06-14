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Потребительская активность россиян выросла на 11%

Потребительская активность россиян выросла на 11%

В России за пять месяцев общий показатель покупательского спроса приблизился к значениям аналогичного периода 2021 года, при этом объем потраченных покупателями средств вырос на 11%.

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