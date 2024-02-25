Комбайн без «молотилки» или за что G-FAS получили золото от Ternium Expoagro…

Аргентинский производитель очесывающих жаток G-FAS получил золотую медаль на южноамериканской церемонии вручения наград Ternium ExpoAgro Awards за свой комбайн с навесным оборудованием без оборудования для обмолота и сепарации.
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