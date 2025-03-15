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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдди Хирн: «Я нафантазировал, что Фьюри вернется и подерется с Джошуа в этом году»

«Единственные бои, которые его интересуют – с Даниэлем Дюбуа и Тайсоном Фьюри. Это не значит, что он не подерется с кем-то другим.

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