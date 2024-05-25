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Военное обозрение

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«Мощности возрастают в пять раз»: Эстония увеличивает выпуск наземных дронов THeMIS

«Мощности возрастают в пять раз»: Эстония увеличивает выпуск наземных дронов THeMIS

Украинская армия всё более активно применяет «сухопутные» беспилотники.

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