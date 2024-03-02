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Закон, порядок, государство

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Снайперы группировки войск «Запад» продолжают успешно выполнять боевые задачи на Купянском направлении

Снайперы группировки войск «Запад» продолжают успешно выполнять боевые задачи на Купянском направлении

Военнослужащие уничтожают цели на дистанции более 1000 метров, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы противника.

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