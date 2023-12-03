В Москве потушили крупный пожар на заводе специализированных автомобилей

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. В ночь с воскресенья на понедельник, 4 декабря, на северо-востоке Москвы произошел пожар в административно-производственном здании завода специализированных автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС в телегам-канале.
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