В Москве потушили крупный пожар на заводе специализированных автомобилей

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. В ночь с воскресенья на понедельник, 4 декабря, на северо-востоке Москвы произошел пожар в административно-производственном здании завода специализированных автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС в телегам-канале.