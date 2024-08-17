BMW M5 Touring для скуфов, которые любят быструю езду

Автомобили-универсалы BMW M5 Touring встречались в автомобильном мире, но нечасто. Условно говоря, они появляются через одно-два поколения относительно привычных седанов BMW M5: в последний раз универсал BMW M5 Touring существовал в кузове Е61, дальше были только седаны BMW M5.